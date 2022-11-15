تجمّع كاثوليكي جديد

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كتبت" نداء الوطن": في وقت يتعمّق الخطاب الطائفي ويزيد من حدّة الانقسامات، قررت مجموعة من الشخصيات الكاثوليكية، تنادت تحت اسم حركة ‹›التجدد للوطن››، السير عكس التيار، نحو المواطنة بشكل محدد، من خلال اطلاق تجمّع هو أشبه بلوبي ضاغط ينطلق من الطاقات التي تختزنها الطائفة وقدرتها على مدّ الجسور بين مختلف القوى الطائفية والسياسية والاجتماعية... خصوصاً بعدَ انحِسارِ دَورِ الطائفة وتراجع حضورها على الصَّعيدِ الوَطَني، حيث يهدف اللقاء الذي سيُعقد يوم السبت المقبل تحت عنوان «الروم الكاثوليك، من ريادة التأسيس إلى هواجس المصير››، إلى استِنهاض «الهِمَمِ لاستِعادَةِ الهويّةِ والدّورِ والحضور». فتنادى أصحاب المبادرة «للتواصَلَ أولاً عبرَ تشبيكِ طاقاتِنا فنؤسِّسَ قوَّةَ ضَغطٍ إيجابيَّة تحفظُ لبنان الكيان والدولة وترسّخُ مصلحتَه العُليا وواجبَنا في المساهمة بإعادة توهّج إشعاعِهِ الحضاري في الداخل والخارج».وسيتمّ العمل على وضع «اإستراتيجيَّةً علميَّةً لاستِقطابِ موارِدِنا وخبراتِنا وَلْنشارِك بفعاليَّةٍ في استعادَةِ القرار الوطني ولندعَم كلّ القطاعات الحيَّة في لبنان بما يعكسُ إيمانَنا وقدراتِنا حفاظاً على انفسنا وعلى والوطن». كما سيتم الاعلان عن «مانيفستو» التجمّع.