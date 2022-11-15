قرارات فصل في "التيار الوطني الحرّ"

كتبت" نداء الوطن": عُلم أنّ قيادة «التيار الوطنيّ الحرّ» اتخذت قراراً يقضي بفصل كلّ من مارون سركيس أبي خليل وجوزيف نقولا الهبر من الحزب، وذلك على خلفية الانتخابات النيابية الأخيرة.

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وأفادت المعلومات أنّ أبي خليل كان قد خاض الانتخابات التمهيدية في الحزب والتي تسبق عادة اختيار المرشحين الحزبيين، وذلك عن دائرة عاليه، وسجّل رقماً أعلى من الرقم الذي ناله يومها سيزار أبي خليل، لكن خيار القيادة كان ترشيح الأخير للانتخابات. ويبدو أنّ قيادة «التيار» تتهم مارون أبي خليل بأنه اشتغل خلال الانتخابات النيابية الأخيرة لمصلحة الخصوم. كذلك تتهم قيادة «التيار» جوزيف الهبر بالعمل لمصلحة المرشح طارق خير الله، مع أنّ الأخير كان حليفاً «للتيار الوطنيّ الحر».