هكذا ينظر "الثنائي الشيعي" إلى قائد الجيش

توقفت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" عند الكلام الأخير الذي أشار إلى أنّ "حزب الله أبلغ بكركي ألّا فيتو لديه على قائد الجيش العماد جوزاف عون بل إنّ هناك ملاحظات على أدائه".

وبحسب المصادر، فإنَّ عون لم يكُن صدامياً مع الحزب خلال الفترات الماضية، إلا أنه في الوقت نفسه لم يكن إلى جانب الأخير أو معه.

كذلك أوضحت المصادر "أنّ مواقف عون السياسيّة لم تتجلّ بشكل واضح، ولم يتخذ مواقف خارج اطار الدور المناط بقائد الجيش، كما أثبت نجاحاً كبيراً في إدارة شؤون قيادة الجيش وتحديداً خلال الأزمة الراهنة وضبط الاوضاع الامنية وابقاء المؤسسة العسكرية على مسافة على واحدة من الجميع في ادق الظروف".

لكن المصادر عينها لفتت "إلى أنّ النقاش بشأن إمكانية طرح اسم عون لرئاسة الجمهورية لم يجرِ تقديمه على طاولة البحث مع "حزب الله" بشكل جديّ حتى الآن".