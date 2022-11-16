Advertisement

لبنان

هكذا ينظر "الثنائي الشيعي" إلى قائد الجيش

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-11-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1011175-638041841653061130.jpg
Doc-P-1011175-638041841653061130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقفت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" عند الكلام الأخير الذي أشار إلى أنّ "حزب الله أبلغ بكركي ألّا فيتو لديه على قائد الجيش العماد جوزاف عون بل إنّ هناك ملاحظات على أدائه".

 

وبحسب المصادر، فإنَّ عون لم يكُن صدامياً مع الحزب خلال الفترات الماضية، إلا أنه في الوقت نفسه لم يكن إلى جانب الأخير أو معه.

 

كذلك أوضحت المصادر "أنّ مواقف عون السياسيّة لم تتجلّ بشكل واضح، ولم يتخذ مواقف خارج اطار الدور المناط بقائد الجيش، كما أثبت نجاحاً كبيراً في إدارة شؤون قيادة الجيش وتحديداً خلال الأزمة الراهنة وضبط الاوضاع الامنية وابقاء المؤسسة العسكرية على مسافة على واحدة من الجميع في ادق الظروف".

 

لكن المصادر عينها لفتت "إلى أنّ النقاش بشأن إمكانية طرح اسم عون لرئاسة الجمهورية لم يجرِ تقديمه على طاولة البحث مع "حزب الله" بشكل جديّ حتى الآن".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2022-11-16
05:00 | 2022-11-16
04:46 | 2022-11-16
04:38 | 2022-11-16
04:30 | 2022-11-16
04:29 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website