Advertisement

لبنان

متى سيتغيّر سعر الصرف و"الدولار الجمركي"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-11-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1011178-638041847569153759.png
Doc-P-1011178-638041847569153759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يجري وزير المال يوسف الخليل إجتماعات مكثفة بشأن الخطوات المطلوبة بعد صدور قانون الموارنة العامة، ومن ابرزها تعديل سعر الصرف الرسمي واستطرادا ما بات يعرف بـ"الدولار الجمركي".

وتفيد الدوائر المعنية ان هذا التعديل سيتم في وقت قريب، لن يتعدى اوائل الشهر المقبل، وسيتم بتعميم يصدره وزير المال يوسف الخليل، بعد التنسيق مع مصرف لبنان.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في حديث الى محطة" الجزيرة" قبل يومين": الفجوة كبيرة بين سعر السوق الموازية والسعر المحدد من مصرف لبنان، ولن تستقيم الأمور إلا عندما يصبح السعر واحداً. لقد اعتمد مصرف لبنان منصة "صيرفة" كحل مؤقت، وفي الأشهر المقبلة سيتم العمل على توحيد السعر تدريجياً. في الشهرين المقبلين سيتم اعتماد سعر صرف جديد، وبعده بعدة أشهر سيتم تحديد سعر آخر".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2022-11-16
05:00 | 2022-11-16
04:46 | 2022-11-16
04:38 | 2022-11-16
04:30 | 2022-11-16
04:29 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website