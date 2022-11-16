بالجرم المشهود... هكذا تم القاء القبض عليه في طرابلس (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكّن دورية من شرطة بلدية طرابلس من القاء القبض بالجرم المشهود، على احد الاشخاص اثناء قيامه بسرقة محتويات من داخل حديقة "الملك فهد" في محلة المعرض في طرابلس.



وعلى الفور، تم تسليم الموقوف الى الجهات المعنية لاجراء المقتضى القانوني.

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