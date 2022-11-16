سرقة "الكابلات" الكهربائية الى الواجهة من جديد... اليكم ما حصل في الضنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة "كابلات" كهربائية من بلدة بخعون.

كما قاموا بسرقة خطوط التوترمن بلدة قرحيا في الضنية وفروا الى جهة مجهولة.