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لبنان

يسرق ما بداخل السيارات بعد كسر زجاجها... و"المعلومات" تكشف هويته (صورة)

Lebanon 24
16-11-2022 | 02:54
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها ضمن مناطق بيروت والتي ينفّذها مجهول، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل.
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 بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى: أ. ب. (من مواليد عام ١٩٧١، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ونشل.
 
  بتاريخ 04-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الكولا.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من /8/ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مناطق: الأونيسكو، الكورنيش البحري المسلك الشرقي في المنارة، الكولا والجناح.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

تُذكّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام بضرورة أخذ الحيطة، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف خلوية، أجهزة إلكترونية...) في داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها.
 
 
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