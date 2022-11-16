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لبنان

درغام: هذا المطلوب وإلا الفراغ سيطول

Lebanon 24
16-11-2022 | 03:06
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 أكد النّائب أسعد درغام  أنّ "لا برنامج واضحا لزيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون"، مشيرًا إلى أن "الزيارة قد تحصل قريبًا وهذا أمر طبيعي".  
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وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، اعتبر أن "الورقة البيضاء حق ديمقراطي وللتعبير عن أن لا أحد لديه القدرة لإيصال رئيس للجمهورية بدون توافق بين الأفرقاء"، وقال: "المطلوب اجماع ليكون الرئيس توافقيًا ويواجه التحديات وإلا فالفراغ سيطول".
 
ورأى أن "اللقاء مع القوات اللبنانية ضرورة للتشاور والتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية". وقال: "نحن منفتحون على أي حوار مع أي كان للوصول إلى انتخاب رئيس". 
وعن رفض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أمس وصف باسيل ما جرى بـ"المهزلة"، أوضح درغام أن "باسيل أراد القول إن الكابيتال كونترول قد تأخر". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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