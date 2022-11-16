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لبنان

ظاهرة تتجدد قبالة شواطئ صور.. اليكم ما جرى (صور)

Lebanon 24
16-11-2022 | 03:43
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تزامنا مع الطقس الماطر الذي يشهده لبنان، ظهر في عرض البحر لشاطىء مدينة صور شاروق بحري ضخم، كظاهرة طبيعية باتت تظهر تباعاً مع كل شتوة.
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