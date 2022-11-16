ميقاتي تلقى رسالة من رئيس وزراء روسيا يهنئه فيها بالاستقلال.. وعقد سلسلة اجتماعات ديبلوماسية ووزارية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، قبل ظهر اليوم في السراي، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين.

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وقالت بوزار في تصريح بعد الاجتماع: "ان لزيارتي أكثر من هدف، الهدف الأول والأهم هو إطلاق تقرير التنمية البشرية العربية وسيكون انطلاق هذا التقرير لأول مرة في المنطقة العربية. أما الهدف الثاني فهو التباحث مع الحكومة اللبنانية لمعرفة أين وصلنا في الدعم الذي نقدمه للدولة اللبنانية وللحكومة وللشعب اللبناني.

وناقشنا أيضا مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الاستراتيجية الجديدة(2023-2025)والتي تهدف الى دعم الإصلاحات ودعم الطاقة المتجددة ودعم الأزمة. وهذه الاستراتيجية ستقدم للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في كانون الثاني المقبل وتبلغ الميزانية السنوية لها نحو 80 مليون دولار أميركي.

اضافت:"كما بحثنا أيضا كيف يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي دعم الإصلاحات التي يقوم بها لبنان مع صندوق النقد الدولي، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة كونها تحسن البيئة وتوفر فرص عمل للشباب وتحد من الهجرة.

سفير روسيا



واستقبل الرئيس ميقاتي سفير روسيا الكسندر روداكوف الذي نقل اليه تحيات القيادة الروسية، وسلمه رسالة شخصية من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين يهنئه فيها بعيد الاستقلال.

الشامي

واجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وتابع معه ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي.





طربيه

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

وقال الدكتور طربيه في تصريح بعد اللقاء:" اجتمعنا بدولة الرئيس لدعوته لافتتاح مؤتمر سيعقد الأسبوع المقبل في بيروت بمناسبة انعقاد اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية وإقامة مؤتمر يتناول في الوقت ذاته الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول العربية ومداخلات صندوق النقد الدولي في تلك الدول. وهذه تجربة مهمة للبنان وللدول العربية وللصندوق بأن نجلس سوية ونتشارك في الخبرة والتجربة والنتائج أيضا. وبما أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة في لبنان، وهو لم يكتمل بعد، ولا تزال هناك حاجة لتدخلات تشريعية وحكومية ولموقف من لبنان في بعض المواضيع الأساسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، فسيشكل المؤتمر مناسبة لإجراء مراجعة من المؤسسات اللبنانية الرسمية ومن الدول العربية المشاركة التي لديها تجربة سابقة مع الصندوق ولا تزال تتعاون معه".

وأمل طربيه " في ان يكون هذا المؤتمر بادرة جديدة لإعادة إطلاق المؤتمرات في بيروت التي كانت دائما المركز الرئيسي للعالم العربي على صعيد المؤتمرات وعلى صعيد العمل المصرفي والمالي.

وعن الدول المشاركة في المؤتمر قال:" ان الدول العربية المشاركة هي الدول التي مرت بتجارب من هذا النوع وهي مصر، تونس، السودان والأردن.كل هذه الدول لديها برامج مع صندوق النقد الدولي وتجربتها تجربة غنية وتساعد على تلمس الأفكار التي يمكن أن نطور فيها العلاقة مع صندوق النقد.

النائب شمعون

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب كميل دوري شمعون .

أمن الدولة

وإجتمع مع المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى.