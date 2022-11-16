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لبنان

بيان جديد من الأمن العام حول جوازات السفر.. اليكم آخر المعطيات

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:29
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام المواطنين انه تم تحديد رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية إنفاذاً للقانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 ( قانون الموازنة العامة للعام 2022) وفقاً لما يلي:
- جواز سفر لمدة خمس سنوات : 1،000،000 ليرة لبنانية 
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- جواز سفر لمدة عشر سنوات : 2،000،000 ليرة لبنانية 
وسيصار الى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.
 
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