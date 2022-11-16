بيان جديد من الأمن العام حول جوازات السفر.. اليكم آخر المعطيات

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام المواطنين انه تم تحديد رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية إنفاذاً للقانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 ( قانون الموازنة العامة للعام 2022) وفقاً لما يلي:جواز سفر لمدة خمس سنوات : 1،000،000 ليرة لبنانيةجواز سفر لمدة عشر سنوات : 2،000،000 ليرة لبنانيةوسيصار الى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.