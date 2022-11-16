طعن جزئي لقانون السرية المصرفية... اليكم التفاصيل

تقدم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، ابراهيم منيمنة، وضاح ااصادق و رامي فنج، تقدموا بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية رقم 306/2022 أمام المجلس الدستوري،

وقد سجل الطعن من قبل النائب الياس جرادي برقم 17/و/2022 يرافقه معد الطعن الوكيل القانوني للنائبة بولا يعقوبيان المحامي نجيب فرحات رئيس الدائرة القانونية في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام والأستاذة رنين عواد عضو الدائرة القانونية في الجمعية ، كما كان حاضراً المحامي جاد طعمة رئيس الدائرة القانونية في مجموعة المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، اضافة الى الاستاذ نزار امين مدير مكتب النائب الياس جرادي والسيد دانيال بيضون من مكتب النائبة بولا يعقوبيان.