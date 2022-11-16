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لبنان

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان.. متى تنحسر الأمطار؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:46
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة  فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدة الأمطار ليلا.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16و 28 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد خلال فترة قبل الظهر وفي الليل ، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع  2200 متر، يتوقع حدوث بعض الانفراجات فترة بعد الظهر.

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة  فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدة الأمطار ليلا.

الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر، تدعلى ان تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر .

السبت:  صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا،  سرعتها بين 20 و 40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 85% .

- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  24 درجة

- الضغط الجوي: 761ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:  6,11

- ساعة غروب الشمس: 16,43

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