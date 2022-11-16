Advertisement

لبنان

بوحبيب بحث مع سفير قطر في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1011265-638041981189074043.jpg
Doc-P-1011265-638041981189074043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مع سفير قطر لدى لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي العلاقات الثنائية بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل صحيح أن عيون المستثمرين القطريين على فنادق لبنان؟
lebanon 24
17/11/2022 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما ستفعله كل من الجزائر وقطر لدعم لبنان!
lebanon 24
17/11/2022 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال لقائه مع ميقاتي.. ماذا طلب أمير قطر من لبنان؟
lebanon 24
17/11/2022 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الوظائف الأكثر طلباً من الجانب القطري.. منصة العمل تحمي اللبنانيين من الابتزاز الرقمي!
lebanon 24
17/11/2022 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

قطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-11-16
22:09 | 2022-11-16
22:18 | 2022-11-16
23:24 | 2022-11-16
23:36 | 2022-11-16
23:12 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website