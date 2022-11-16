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لبنان

فرق الإسعاف هرعت إلى المكان... جرحى في حادث سير مروّع على مستديرة طريق دير عمار (صور)

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:21
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وقع حادث سير مروّع على مستديرة طريق دير عمار، وعُلم عن سقوط عدد من الجرحى، فيما هرعت فرق الاسعاف الى المكان.
 
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حادث سير

دير عمار

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