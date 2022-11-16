Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لنصّار.. أبرزها مع وفد من "البنك الدولي"

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1011267-638041983697734449.jpg
Doc-P-1011267-638041983697734449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير السياحة  في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، سفير باكستان في لبنان سلمان آثار، وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية العمل على تطوير التبادل السياحي بينهما.
Advertisement


هذا وعقد نصّار اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، عرض خلاله سبل التعاون لدعم السياحة والتنمية الريفية وتعزيز وتطوير واقع القرى والبلدات النائية، والتي تأتي من أبرز أهداف خطّة اللامركزية الإدارية السياحية.


كما وقّع نصّار مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجمعية "جيل الامل "تقضي بفتح مكتب تابع لوزارة السياحة في منطقة فنيدق - القموعة، وذلك خلال استقباله وفداً من منطقة فنيدق ضمّ رئيس بلديتها الشيخ سميح عبد الحي، إمام مسجدها الشيخ عمر حيدر، رئيس الجمعية  علي صلاح الدين ونائب الرئيس شعيب صلاح الدين وأمين السّر بلال علي زكريا، المدير التنفيذي لجمعية الحداثة الدكتور زاهر عبيد، رئيس جمعية "تنمية وسلام "أيمن شحادة، واطّلع من الوفد على أبرز المقومات والمعالم السياحية في المنطقة التي يجب العمل على تعزيزها وتحسين واقعها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيّاح والمغتربين إليها.


كذلك، التقى رئيس لجنة مسابقة ملك جمال لبنان نضال بشرّاوي يرافقه ملك جمال لبنان لعام 2022 سيف الوليد حرب والوصيفان محمد أبيض وأنور شبلي، وبحث معهم في الخطوات المستقبلية للّجنة، مهنئاً إيّاهم بالفوز.


هذا ويطلق الوزير نصّار غداً الخميس "الحملة السياحية الشتوية" في احتفال سيقام في تمام الساعة 11 قبل الظهر في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات - الميدل إيست، لإطلاق "سياحة النبيذ في لبنان"، على أن تساهم الحملة الشتوية للوزارة باستقطاب أكبر عدد من السيّاح والمغتربين على غرار الحملة السياحية الصيفية "أهلا بهالطلّة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-11-16
22:09 | 2022-11-16
22:18 | 2022-11-16
23:24 | 2022-11-16
23:36 | 2022-11-16
23:12 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website