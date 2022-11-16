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لبنان

نائب يكشف: هذان المرشّحان هما الأقرب إليّ

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:27
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قال النائب حسن مراد لـ"الجديد" "لم أتّخذ القرار بعد لحضور جلسة الغد لحتى تنجلي الصورة"، وأضاف: "المرشحان الاقرب إليّ اميل اميل لحود وجان لويس قرداحي".
 
 
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حسن مراد

إميل لحود

جان لويس قرداحي

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