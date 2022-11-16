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لبنان

الخطيب اطلع على نشاط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:41
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إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، السفيرة الاميركية دورثي شيا ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID في لبنان ماري إيلين ديفيت، التي قدمت  تقريراً مفصلاً عن نشاط الوكالة في لبنان، وكانت مناسبة جرى خلالها تداول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. 
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كما استقبل الخطيب رئيس الجمعية العاملية يوسف بيضون والقاضي حسن الحاج وحمد حمادة، واطلع بيضون الخطيب على نشاطات الجمعية ومشاريعها المستقبلية، وجرى التباحث في الأوضاع العامة. 
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