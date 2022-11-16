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لبنان

قبلان يطلق صرخة "مُرَّة": لن نقبل بالمزيد من النّهب!

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:53
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رفع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الصرخة في ظل ما يمرّ به البلد من "هجمة مالية نقدية سوقية تأكل الأخضر واليابس"، طالباً تأمين أقلّ الأساسيات.

وقال قبلان في بيان: "بكل صدق ووجع أرفع هذه الصرخة المُرَّة للحكومة وأقول: البلد يعيش لحظة هجمة مالية نقدية سوقية تأكل الأخضر واليابس والناس بأسوأ حالاتها، واليوم البلد بفم الأسواق وحيتان المال، وتسونامي المصارف اليوم أكبر قوّة متفلّتة بالبلد، وسوق المهن بالأرض، واليد اللبنانية العاملة بالمقابر، والاقتصاد معمّد بالأكفان، والنزوح يبتلع البلد والناس، ووكالة التنمية الأميركية ومفوضية اللاجئين تقودان مهمة حرب تطال صميم البلد وتركيبته السكانية وقدرته الشبابية والاقتصادية، والصمت الحكومي مريب جدا".
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وتابع: "المطلوب تأمين أقل الأساسيات وسط زحف الأسعار وجيش الدولار وفوضى السياسات والطرابيش، وسياسة إيقاع السلحفاة لا تصلح لإنقاذ البلد وسط دولرة أسعار شاملة وشلل مخيف يطال خدمات القطاع العام، فيما اقتصاد الكاش يعيد نهش لبنان عبر الطبقة الأقل عددا والأكثر ثراء، وما يحرم على الشعب لا يحلل للسلطة، وسياسة "من بعدي الطوفان" تهدد البلد بأكبر كارثة تاريخية، والفدية السياسية ممنوعة ولن نقبل بالمزيد من نهب شعب لبنان". 
 
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