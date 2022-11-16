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لبنان

إلى السائقين... إليكم كيف تبدو حركة المرور على أوتوستراد جونية

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:59
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ حركة المرور طبيعية على أوتوستراد جونية بالاتجاهين دون عوائق.
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