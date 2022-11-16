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ذكّرت وزارة الصحة العامة في بيان، "أنه في إطار مواجهة تداعيات وباء الكوليرا، وضع الصليب الأحمر اللبناني مشكورًا الخط الساخن 1760 سبعة أيام في الأسبوع 24/24، من أجل تلقي الإتصالات وتوفير التقييم الطبي والإستشارات الطبية للمرضى المثبتين وكذلك المحتملين ومتابعتهم بشكل يومي عبر الهاتف من قبل أطباء اختصاصيين".وأشارت الى ان "رقم الطوارئ المجاني 140 يبقى مخصصًا لخدمات نقل مرضى الكوليرا إلى المراكز والمستشفيات المخصصة لهذا الموضوع وعملية النقل فيما بينها وحجز أماكن فيها للمرضى".