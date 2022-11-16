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لبنان

خط ساخن لـ"الكوليرا"

Lebanon 24
16-11-2022 | 06:00
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ذكّرت وزارة الصحة العامة في بيان، "أنه في إطار مواجهة تداعيات وباء الكوليرا، وضع الصليب الأحمر اللبناني مشكورًا الخط الساخن 1760 سبعة أيام في الأسبوع 24/24، من أجل تلقي الإتصالات وتوفير التقييم الطبي والإستشارات الطبية للمرضى المثبتين وكذلك المحتملين ومتابعتهم بشكل يومي عبر الهاتف من قبل أطباء اختصاصيين".
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وأشارت الى ان "رقم الطوارئ المجاني 140 يبقى مخصصًا لخدمات نقل مرضى الكوليرا إلى المراكز والمستشفيات المخصصة لهذا الموضوع وعملية النقل فيما بينها وحجز أماكن فيها للمرضى". 

 
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