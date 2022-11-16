Advertisement

لبنان

تحذير... إنزلاقات على هذا الطريق إنتبهوا

Lebanon 24
16-11-2022 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1011279-638042014596907614.jpg
Doc-P-1011279-638042014596907614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انزلقت سيارات على طريق الخردلي (ديرميماس - النبطية) بسبب وجود مادة المازوت، وطُلب من السائقين توخي الحذر والانتباه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي أجرى الاتصالات اللازمة لافراغ اول باخرة مازوت في منشآت مصفاة طرابلس
lebanon 24
17/11/2022 07:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وقود جديد غير مُتوقع لـ"تدفئة الشتاء" في لبنان.. أين المازوت؟
lebanon 24
17/11/2022 07:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شتاء قاسٍ بانتظار اللبنانيين.. أسعار "المدافئ" أشدّ من أسعار المازوت!
lebanon 24
17/11/2022 07:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ بأسعار البنزين والمازوت... إليكم جدول المحروقات الجديد
lebanon 24
17/11/2022 07:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دير ميماس

مازوت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-11-16
22:09 | 2022-11-16
22:18 | 2022-11-16
23:24 | 2022-11-16
23:36 | 2022-11-16
23:12 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website