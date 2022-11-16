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لبنان

إحذروا المرور في هذا الطريق!

Lebanon 24
16-11-2022 | 06:20
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وقع حادث سير على طريق حاصبيا- راشيا  في محلة زمريا، بسبب وجود مادة المازوت على الطريق، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.


لذا، يرجى من السائقين القيادة بتمهل حفاظا على السلامة العامة.
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لبنان

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