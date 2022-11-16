إحذروا المرور في هذا الطريق!

وقع حادث سير على طريق حاصبيا- راشيا في محلة زمريا، بسبب وجود مادة المازوت على الطريق، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.





لذا، يرجى من السائقين القيادة بتمهل حفاظا على السلامة العامة.

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