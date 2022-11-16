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لبنان

"بيك اب" يقطع طريق الغازية!

Lebanon 24
16-11-2022 | 06:37
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إنقلب "بيك اب" محمّلاً بالمازوت على الطريق البحري لبلدة الغازية، مما ادى إلى قطع الطريق لبعض الوقت.
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