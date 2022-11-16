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لبنان

حادثة مروّعة تهزّ شكا... هكذا خسر قاصر حياته

Lebanon 24
16-11-2022 | 06:37
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توفي فتى قاصر يدعى "ب.ط"، ويبلغ من العمر 15 عاماً، جراء إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بمسدس حربي في منطقة شكا.
 
 
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