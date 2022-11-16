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لبنان

"الواقع المأزوم" بين الجميّل والقائم بالأعمال الكويتي

Lebanon 24
16-11-2022 | 06:43
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إستقبل الرئيس أمين الجميّل في مكتبه، القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين.


وجرى بحث في القضايا الثنائية والواقع اللبناني المأزوم في ضوء الأزمتين السياسية والاقتصادية، وفي الدور الأخوي الذي درجت الكويت على القيام به مع لبنان سواء من خلال المبادرات السياسية أو الإنمائية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.
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وكان تأكيد مشترك على "أهمية الاحتكام الى الدستور والشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل اجباري لانتظام عمل المؤسسات"، وفق ما اعلن مكتب الجميّل الاعلامي.
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