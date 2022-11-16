جرحى إثر حادث سير على طريق المنية

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أصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر حادث سير وقع فوق نفق محلة عرمان على طريق المنية الدولي.وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة "فان" لنقل الركاب بسيارة من طراز "رانج روفر" على طريق المنية الدولي، فوق نفق عرمان.وقامت عناصر فرق إسعاف جمعية "سبل السلام" بإسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الخير في المنية.