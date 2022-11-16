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لبنان

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الاثنين المقبل

Lebanon 24
16-11-2022 | 07:07
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لنظيره الاردني أحمد الصفدي مهنئاً بمناسبة إنتخابه رئيساً للمجلس النيابي في المملكة الاردنية الهاشمية.

على صعيد آخر دعا بري لجان: المال و الموازنة، الإدارة و العدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2022 وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية و مؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.
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