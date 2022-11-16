توصيفات لدرجة الوقاحة... هاشم: آن الأوان ليتعظ البعض

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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، "ان ممارسة الكتل النيابية والقوى السياسية لدورها وقناعاتها بما تسمح به اللعبة النيابية الديموقراطية هو حق طبيعي، ولا يجوز للبعض ان يطلق التوصيفات لدرجة الوقاحة".وأشار هاشم في تصريح الى "مواجهة بعض المغامرات، التي لم تتوان عن محاولة ايصال رئيس تحد او مواجهة في لحظة مصيرية من حياة وطننا نحتاج فيها الى التوافق والتفاهم حول الاستحقاق الرئاسي، نريد شخصية وطنية جامعة قادرة على التواصل والحوار داخلياً وخارجياً، وعدا ذلك يأخذ البلد الى مخاطر لانستطيع تحملها".وقال هاشم: "آن الاوان ليتعظ البعض ويكف عن اطلاق الاتهامات التي لا تساعد في انهاء ازمة الشغور بأقل الخسائر".