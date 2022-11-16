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لبنان

هل يحظى معوّض بصوتي نائبَي "حزب تقدّم"؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 07:18
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أشار النائب مارك ضو الى أن "حزب تقدّم" باقٍ على قرار التصويت بشعارٍ، كما حصل في الجلسات الـ5 السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية".



وكشف في حديث لـ"الجديد" عن أن "البحث يتطوّر نحو إمكانية التصويت لميشال معوض".
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