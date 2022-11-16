هل يحظى معوّض بصوتي نائبَي "حزب تقدّم"؟

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أشار النائب مارك ضو الى أن "حزب تقدّم" باقٍ على قرار التصويت بشعارٍ، كما حصل في الجلسات الـ5 السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية".وكشف في حديث لـ"الجديد" عن أن "البحث يتطوّر نحو إمكانية التصويت لميشال معوض".