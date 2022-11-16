هذه البلدة بلا كهرباء إثر سرقة شبكة التوتر المتوسط!

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أعلنت شركة كهرباء جبيل، في بيان انه "بعد ان تم سرقة شبكة التوتر المتوسط 15 الف فولت والتي تغذي بلدة الفيدار، تم البارحة سرقة ما تبقى منها وكل ذلك تحت نظر الجميع "، مشيرة الى ان "السرقات تتم بواسطة معدات ثقيلة وشاحنات وبعدد كبير من الاشخاص على الاعمدة، ولا احد يستطيع أن يقنعنا إنه لم يتم رؤيتهم ".واكدت انه "لم نعد نستطيع ان نقول إن هذا غير مقبول بل اكثر من ذلك هناك فقدان للمسؤولية عند المسؤولين. ولا مبالاة، ونحن طبعا لا نملك وسائل أمنية لمنع سرقات بهذا الحجم وغير مسموح لنا بتجهيز فرق امنية مسلحة لحماية كل الإنشاءات الموجودة في كل بلدة وقرية وشارع".واذ اعربت عن اسفها لما حصل، سألت بعد ان اصبحت بلدة الفيدار بكاملها بدون تيار كهربائي، "هل هناك مخطط نجهله؟".