أبو الحسن: هذه فرصة ثمينة ممنوع إضاعتها!

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أشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن الى اننا "‏اليوم بدأنا النقاش بإقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي، فليكن القانون المنتظر على قدر آمال وتطلعات اللبنانيين".وتابع في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "هذا يتطلب الإستفادة من التجارب الناجحة ‎لدول الخليج ودولة النروج وغيرها، لكن الأهم عدم تقييده بحسابات طائفية، إنها الفرصة الثمينة الممنوع إضاعتها".