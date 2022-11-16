نائب يدعو للتوافق على سليمان فرنجيّة... لمن سيُصوّت غداً؟

اعتبر النائب جهاد الصمد لـ"الجديد"، أنّه "يجب التوافق على رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية"، وقال: "حتى ذلك الحين مستمرون بالتصويت بالورقة البيضاء".

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