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لبنان

نائب يدعو للتوافق على سليمان فرنجيّة... لمن سيُصوّت غداً؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:11
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اعتبر النائب جهاد الصمد لـ"الجديد"، أنّه "يجب التوافق على رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية"، وقال: "حتى ذلك الحين مستمرون بالتصويت بالورقة البيضاء".
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