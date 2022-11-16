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لبنان

بو صعب استعرض وفرونتسكا مرحلة ما بعد "الترسيم"

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:11
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إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم، المنسقة الخاصة للامم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا حيث تم استعراض مرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية.


كذلك، تم التطرق للاستحقاقات الداخلية الراهنة، لاسيما لسبل التعاون والمضي قدماً لتفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس النواب اللبناني وفريق الامم المتحدة الوطني في لبنان والموقعة من رئيس مجلس النواب في ٢٠/٦/٢.
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