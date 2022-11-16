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لبنان

تعرفة جديدة للـ"taxi"؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:17
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أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بيانا نفت فيه خبراً تتناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن "تعرفة جديدة يبدأ العمل فيها إعتباراً من يوم الجمعة المقبل".


ودعا البيان السائقين الى "عدم الانجرار خلف هذه الأخبار المدسوسة والتي ستؤدي الى تخلي المواطنين عن استعمال السيارات العمومية لعدم قدرتهم على تحمل هذه الأعباء".
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