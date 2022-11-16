أوتوستراد البداوي الجديد مقطوع... ما السبب؟

قطع شبان أوتوستراد البداوي الجديد، إحتجاجاً على توقيف كل من المدعو "ر.غ" وشقيقه "م.غ"، وذلك بعد استدعائهما الى التحقيق على خلفية اتهامهما بملف مصفاة طرابلس.



وقد طالب الاهالي بإخلاء سبيلهما.

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