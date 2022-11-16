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لبنان

قائد الجيش بحث مع سفير الدنمارك في التعاون بين الجيشين

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:34
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الدنماركي في لبنان السيد Christoffer VIVIKE وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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