"فرعية الدفاع" تقرّ المادة 47 من قانون البلديات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع والبلديات جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء.





وصدر عنها البيان التالي: "ناقشت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات المادة 47 التي تتألف من 27 فقرة، فأقرتها بإستثناء بعض الفقرات التي علقتها للجلسة المقبلة، بانتظار استيضاحات من وزارة الداخلية حولها، على أن تتابع النقاش في الجلسة المقبلة في المواد اللاحقة.

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