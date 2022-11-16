القاضية عون: بدل أن تتلهّى سكاف بالشكوى فلتكذّب الإشاعة!

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علّقت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على ادعاء رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عليها، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى تكذّب هالإشاعة وتكشف السرية المصرفية عن حساباتها سندا للقانون"، معتبرة أن "هذا الادعاء فارغ المضمون ويسمح لي لاحقاً بالادعاء عليها بجرم الافتراء. فانا لم اتهمهاً مطلقاً ولم اقل ان المستند صحيح حتى تدعي اني افتريت عليها. فلم اؤكد صحته بل الى العكس شككت بذلك".وأضافت: "انا فقط طرحت للنقاش موضوع قانون رفع السرية المصرفية على اساس أقوال كثيرة جرى تداولها في الإعلام عن تحويلات للـpeps. وهذه الأقوال والوثيقة المذكورة تخولني كنيابة عامة اعتبارها بمثابة اخبار لتطبيق قانون رفع السرية المصرفية. الا اذا كان المقصود فقط ترهيب القضاء".