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لبنان

الصالح: نريد ان نعيد الصورة الحقيقية للبنان الحقيقي الذي تعرفه الدول العربية والخليجية

Lebanon 24
16-11-2022 | 09:24
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اكد رئيس مجلس العمل اللبناني في ابو ظبي سفيان الصالح للـ"أم تي في" عشية اطلاق المهرجان اللبناني السنوي في ابو ظبي من ٢١ حتى ٢٤ من هذا الشهر بعنوان  creative nation 961 برعاية وزير التسامح والتعايش الاماراتي الشيخ نهيان مبارك ال نهيان وبالشراكة مع مجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون وبالتعاون مع السفارة اللبنانية في دولة الامارات، أنّ "المهرجان الذي ينظمه المجلس له ابعاد اجتماعية وثقافية ووطنية من خلال دعوة مجموعات لبنانية وشركات ناشئة وشباب متخصصين وحرفيين في مجالات متنوعة لمساعدتهم على تسويق انتاجهم وعلى فتح قنوات اتصال مع السوق العربية ومنها الى العالمية.
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واشار الى ان "اهم اهداف المهرجان اظهار الوجه الحقيقي للبنان الوجه التاريخي الفني والابداعي والثقافي". واضاف: من خلال عملنا، نريد ان نعيد الصورة الحقيقية للبنان الحقيقي الذي تعرفه الدول العربية والخليجية". 
واعتبر الصالح ان العلاقة بين اللبنانيين والاماراتيين وطيدة وصادقة ونشعر كأننا نعيش في بيتنا ووطننا.
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