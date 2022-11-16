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لبنان

الأبيض يطلق ورشات تدريبية للصيادلة

Lebanon 24
16-11-2022 | 09:25
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أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض الورشات التدريبية للصيادلة على نظام تتبع الادوية Meditrack  بورشة أولى شارك فيها نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم و20 صيدليا من مختلف المناطق اللبنانية.
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وفي السياق، أكد الابيض ان "المرحلة التجريبية من نظام تتبع الدواء Meditrack التي أُجريت مع المستشفيات على 14 دواء للامراض السرطانية يؤخذ عن طريق المصل، كانت جيدة جداً، حيث استطاع 70% من المرضى الحصول على علاجهم من خلال هذا النظام، بينما كانت النسبة لا تتعدى الـ 20% قبل تطبيقه". 


واوضح أن "الهدف من هذه الورشة هو تدريب الصيادلة على كيفية استعمال نظام تتبع الدواء لتوزيع 8 ادوية سرطان فموية في الصيدليات كمرحلة أولية، على ان يشمل التوزيع، وعبر الآلية نفسها جميع الادوية السرطانية الفموية في المراحل المقبلة. 


كما لفت الابيض الى انه "سيكون للصيدليات دور اساسي في هذه المرحلة بحيث سيتمكن المريض من الحصول على دوائه في الصيدلية ولكن عن طريق نظام تتبع الدواء Meditrack حصراً، وذلك لضبط الوضع وضمان حصول كل مريض على علبة الدواء المخصصة له".


اشارة الى أن هذه الورشة التدريبية التي نظمها برنامج الصحة الإلكترونية في وزارة الصحة العامة ستليها ورشات أخرى لتشمل جميع الصيادلة في لبنان.
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