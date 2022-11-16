خطفاه واحتجزاه في أحد المنازل في البداوي!

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان التالي:

دهمت قوة من الجيش في محلة وادي النحلة- البداوي منزلَي المطلوبَين (ب.م.) و(ش.ق.)، لإقدامهما على خطف المواطن (م.ن.) واحتجازه في أحد المنزلَين وحررته. وتعمل حاليًّا على ملاحقة الخاطفَين لتوقيفهما.