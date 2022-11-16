رسالة من "الجمهورية القوية" للمجتمع الدولي

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زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" المنسقة العامة للامم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا؛ وتم البحث في "اخر المستجدات المتعلقة بالمناقشات الحاصلة في لجان مجلس النواب وضرورة خلق سلطة اجرائية بنفس وتوجه سيادي تغييري لمواكبة الخطط المطروحة لا سيما استخراج الغاز والاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، بحسب بيان للوفد.كما "حمّل الوفد فرونتسكا رسالة الى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة لمواكبة لبنان والضغط لاجراء الانتخابات الرئاسية، لانها المدخل الاساس والوحيد لاستقامة الحكم في لبنان والبدء بمسيرة انقاذ اللبنانيين".وضم الوفد النواب: غسان حاصباني الدكتورة غادة ايوب ورازي الحاج ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.