مولوي بحث مع زوّاره في الأوضاع العامة

إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، النائب اكرم شهيب وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون منطقة الجبل.



كما عرض مولوي للأوضاع العامة مع النائب محمد سليمان.

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هذا والتقى مولوي رئيس "الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس" الدكتور صلاح رستم مع وفد. واثنى رستم على الدور الذي يضطلع به الوزير مولوي على المستويات كافة.



واستقبل مولوي أيضاً رئيس المجلس الارثوذكسي روبير الأبيض وبحث معه شؤونا تتعلق بالمجلس.



ومن زوار مولوي: الوزير السابق فريج صابونجيان وعرض معه الاوضاع العامة.