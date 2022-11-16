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لبنان

خبر مهمّ عن رسوم إخراج القيد وبطاقة الهوية... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 10:33
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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي حول زيادة رسم الطابع:
 
بعد صدور موازنة العام 2022، بموجب القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022،  

وبعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 49 تاريخ 15/11/2022،  
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تُحيط المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين علماً بالرسوم المتعلقة بمعاملات هذه المديرية العامة، وذلك وفقاً للآتي:  

- 20،000 ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية) لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي، او تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق).  

- 1,000 ل.ل. (الف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق).  

- 5،000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) لقاء إيصال بطاقة الهوية.  

على أن يُصار الى البدء بتطبيق هذه الرسوم إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون %  
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