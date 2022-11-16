تغريدة جديدة للقاضية عون... ماذا قالت؟

أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أن "من حق الشعب اللبناني عامة والمودعين خاصة أن يعرفوا أين ذهبت اموالهم وأن يطالبوا اصحاب النفوذ والسياسيين برفع السرية المصرفية".





وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "من حق الشعب اللبناني عامة والمودعين خاصة ان يعرفوا اموالهن وين راحت وكيف تبدد جنى عمرهم بعد امتناع المصارف عن إعادة ودائعهم. ويطالبوا بالتالي السياسيين وغيرهم من اصحاب النفوذ برفع السرية المصرفية لمعرفة من استفاد من نفوذه وحول الى الخارج، هذا ينطبق عليه جرم تبييض الاموال".

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