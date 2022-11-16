كم بلغ حجم التداول على "صيرفة" اليوم؟

أعلن مصرف لبنان أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 40 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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واشار في بيان الى انه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".