حادثة أمنيّة تهزّ أبي سمراء... سرقوه وأطلقوا النار عليه

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض المدعو "ن.ش" لعملية سلب على طريق الجنان في منطقة زيتون أبي سمراء. وفي التفاصيل أقدم مجهولون على اعتراض طريقه، وقاموا بسلب محفظته وسرقة دراجته النارية، ومن ثمّ أطلقوا النار باتجاهه، مما ادى الى إصابته في قدمه، وفرّوا إلى جهة مجهولة.ونٌقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، ووُصفت حالته بالمستقرة.