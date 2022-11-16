Advertisement

لبنان

الصايغ من بكركي: على الدول المهتمة بأمر لبنان البحث عن طريقة لخلاصه

Lebanon 24
16-11-2022 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1011396-638042250137149625.png
Doc-P-1011396-638042250137149625.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الماروني  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ، الذي قال بعد اللقاء: " أتينا اليوم نسأل رأي صاحب الغبطة حول المستجدات، خاصة وأننا نعاني من تعثّر وعدم انتظام في المؤسسات، وعدم إمكانية انبثاق سلطة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، وهناك مجلس نواب يحاول انتخاب رئيس للجمهورية ولكن هناك نيّة في الامعان في التعطيل".
Advertisement

وأضاف: "في لبنان مؤسساتنا معطّلة بالكامل وديمقراطيتنا ونظامنا يعاني من الشلل، وأمام هذا الواقع يجب أن نقوم بشيء ما كي نغيّر مسار الأحداث، وهذا الشيء ما عبّر عنه البطريرك عندما دعا الى تدويل القضية اللبنانية، أي مجلس الأمن والأمم المتحدة وأي هيئة دولية يمكنها أن تجمع الدول الكبرى أصدقاء لبنان كي يحاولوا إمساك الوضع، لأن لبنان يبدو غير قادر على التحكم بزمام الأمور".

وختم: " نحن كنوّاب اليوم لا نستطيع القيام بواجبنا وانتخاب رئيس للجمهورية طالما نواجه الحائط المسدود وهو حائط الورقة البيضاء وتعطيل النصاب، لذا نحن نقول أن على الدول التي تهتم لأمر لبنان أن تعلم أنه يجب البحث عن طريقة لخلاص لبنان وتطبيق القرارات الدولية، وسحب لبنان من لعبة المحاور، لأن ما يمنع اليوم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان هو أنه هناك محور لا يريد أن يفلت الورقة اللبنانية من يده، والحل برأيي إما بأن يقوم المجلس النيابي بتأدية عمله بجديّة، وإما الاستعانة بالدول لأن هذه مسؤولية أممية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-11-16
22:09 | 2022-11-16
22:18 | 2022-11-16
23:24 | 2022-11-16
23:36 | 2022-11-16
23:12 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website