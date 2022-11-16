ماذا كشف وزير الدفاع عن الوضع الأمنيّ ورواتب العسكريين؟

أشار وزير الدفاع موريس سليم إلى أن "الطمأنينة الأمنية يجب ألا تجعل سياسيّي لبنان يرتاحون إلى طول الشغور الرئاسي، بل يجب إعادة الانتظام السياسي والمؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية وتسيير شؤون المواطنين".

Advertisement

وفي حديث للـ"أم تي في"، أكد سليم أنه "لا خوف من اضطرابات أمنية خلال الشغور الرئاسي ومعطياتنا تشير إلى ألا جهات ناشطة ستستهدف الوضع الأمني"، لافتاً إلى أن "بعض الأعمال المخلّة هي فردية وليست جماعية ومنظمة".

وفي سياق منفصل، قال سليم: "كل الرواتب والمساعدات الاجتماعية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين ستُسدد بما أن الموازنة أصبحت نافذة والطبابة العسكرية قادرة على تغطية الجميع".