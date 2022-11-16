Advertisement

لبنان

ماذا كشف وزير الدفاع عن الوضع الأمنيّ ورواتب العسكريين؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1011399-638042258183839973.jpg
Doc-P-1011399-638042258183839973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الدفاع موريس سليم إلى أن "الطمأنينة الأمنية يجب ألا تجعل سياسيّي لبنان يرتاحون إلى طول الشغور الرئاسي، بل يجب إعادة الانتظام السياسي والمؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية وتسيير شؤون المواطنين".
Advertisement
 
وفي حديث للـ"أم تي في"، أكد سليم أنه "لا خوف من اضطرابات أمنية خلال الشغور الرئاسي ومعطياتنا تشير إلى ألا جهات ناشطة ستستهدف الوضع الأمني"، لافتاً إلى أن "بعض الأعمال المخلّة هي فردية وليست جماعية ومنظمة".
 
وفي سياق منفصل، قال سليم: "كل الرواتب والمساعدات الاجتماعية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين ستُسدد بما أن الموازنة أصبحت نافذة والطبابة العسكرية قادرة على تغطية الجميع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-11-16
22:09 | 2022-11-16
22:18 | 2022-11-16
23:24 | 2022-11-16
23:36 | 2022-11-16
23:12 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website